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07:51 30 Мая 2022 Просмотров 119   КомментариевКомментарии

На Николаевщине россияне мощно обстреляли город: серьезные разрушения и жертвы

В ночь с 29 на 30 мая Новый Буг Николаевской области попал под российский обстрел, есть жертвы и разрушения.

О прилете в центр  города сообщил Новобужский горсовет.

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«Уважаемые новобужане! Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома или в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется», – сказано в сообщении.

По предварительной, но пока не подтвержденной информации, есть один погибший.

Предположительно город обстреляли кассетными снарядами.

Обстрел произошел около полуночи

Обстрел произошел около полуночи

Пострадал центр города

Пострадал центр города

Предварительно говорят об одном погибшем

Предварительно говорят об одном погибшем

Новый Буг расположен между Николаевом и Кривым Рогом

Новый Буг расположен между Николаевом и Кривым Рогом

Тэги: Николаев
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