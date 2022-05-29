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07:51 30 Мая 2022 119 Комментарии
На Николаевщине россияне мощно обстреляли город: серьезные разрушения и жертвы
В ночь с 29 на 30 мая Новый Буг Николаевской области попал под российский обстрел, есть жертвы и разрушения.
О прилете в центр города сообщил Новобужский горсовет.
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«Уважаемые новобужане! Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома или в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется», – сказано в сообщении.
По предварительной, но пока не подтвержденной информации, есть один погибший.
Предположительно город обстреляли кассетными снарядами.
Тэги: Николаев
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