На Николаевщине россияне мощно обстреляли город: серьезные разрушения и жертвы

В ночь с 29 на 30 мая Новый Буг Николаевской области попал под российский обстрел, есть жертвы и разрушения.

О прилете в центр города сообщил Новобужский горсовет.

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«Уважаемые новобужане! Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома или в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется», – сказано в сообщении.

По предварительной, но пока не подтвержденной информации, есть один погибший.

Предположительно город обстреляли кассетными снарядами.

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