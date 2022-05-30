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10:27 31 Мая 2022 705 Комментарии
Четвертый пошел: запорожский нацгвардеец-срочник “Бандит” ночью сбил еще один самолет врага
В Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” сбил из ПЗРК «Игла» уже четвертый вражеский самолет.
"Бандит" сбил четвертый российский самолет
Об этом сообщили источники Власти.нет.
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Нацгвардеец поразил очередную вражескую “Сушку” ночью 31 мая.
Не зря наш защитник после третьего сбитого самолета пообещал, что это только начало.
Официального подтверждения и подробностей пока нет, ждем.
Как сообщали Власти, в Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” за полтора месяца сбил уже 3 вражеских самолета из ПЗРК «Игла».
Тэги: Запорожье
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