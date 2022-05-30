Четвертый пошел: запорожский нацгвардеец-срочник “Бандит” ночью сбил еще один самолет врага

В Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” сбил из ПЗРК «Игла» уже четвертый вражеский самолет.

"Бандит" сбил четвертый российский самолет



Об этом сообщили источники Власти.нет.

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Нацгвардеец поразил очередную вражескую “Сушку” ночью 31 мая.

Не зря наш защитник после третьего сбитого самолета пообещал, что это только начало.

Официального подтверждения и подробностей пока нет, ждем.

Как сообщали Власти, в Запорожской области нацгвардеец-срочник с позывным “Бандит” за полтора месяца сбил уже 3 вражеских самолета из ПЗРК «Игла».

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