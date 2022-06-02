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06:24 04 Июня 2022 265 Комментарии
Над Одессой и Николаевом ПВО ночью сбила четыре российские ракеты
Поздно вечером 3 июня российские войска ударили ракетами по Одессе и Николаеву, которые были сбиты силами ПВО.
Ракеты были запущены с подводной лодки
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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“Подтверждены сбития над Одесщиной вражеской ракеты над морем и трех ракет в Николаевской области”, – написал он в Telegram.
Также спикер уточнил, что по предварительным данным, запуск был осуществлен с российской подлодки в Черном море.
Тэги: Одесса, Николаев
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