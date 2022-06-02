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06:24 04 Июня 2022 Просмотров 265   КомментариевКомментарии

Над Одессой и Николаевом ПВО ночью сбила четыре российские ракеты

Поздно вечером 3 июня российские войска ударили ракетами по Одессе и Николаеву, которые были сбиты силами ПВО.

Ракеты были запущены с подводной лодки

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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“Подтверждены сбития над Одесщиной вражеской ракеты над морем и трех ракет в Николаевской области”, – написал он в Telegram.

Также спикер уточнил, что по предварительным данным, запуск был осуществлен с российской подлодки в Черном море.

Тэги: Одесса, Николаев

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