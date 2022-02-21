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16:53 07 Июня 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Кабмин поддержал легализацию медицинского каннабиса: это связано с войной

Кабинет министров поддержал проект закона о легализации каннабиса в медицинских и некоторых других целях.

Каннабис поможет людям справится со стрессами после войны

Об этом сообщило Суспiльне со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

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Полностью законопроект называется так: «О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны».

«Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении в результате этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать», – сказал Ляшко.

Следовательно, правительство уже сейчас подготовило законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

По словам министра, противники легализации медицинского каннабиса сознательно пытаются отождествить его с наркотическими препаратами, находящимися в незаконном обороте.

«Медицинский» каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления», – пояснил Ляшко принципиальную разницу двух видов каннабиса.

Несмотря на это, Кабмин все равно предлагает установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов на основе каннабиса с учетом чувствительности к этому вопросу в обществе. Ляшко заверил, что правительство готово постепенно развивать эту отрасль, демонстрируя результаты лечения и помощь украинским пациентам.

Министр добавил, что исторически препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Кроме этого, они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Также важной задачей этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ.

Тэги: Минздрав, каннабис, виктор ляшко

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