Украинская авиация нанесла удары по скоплению сил и опорному пункту РФ на Херсонщине

Украинская авиация нанесла два удара по скоплению российских сил и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области.

Украинская авиация атаковала врага на Херсонщине



Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг»

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно

Также были уничтожены три склада боеприпасов в трех населенных пунктах Херсонской области.

Кроме того, было убито 30 россиян и уничтожено 2 единицы бронированной и четыре – автомобильной техники.

Тэги: херсон