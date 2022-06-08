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06:14 09 Июня 2022 Просмотров 219   КомментариевКомментарии

Украинская авиация нанесла удары по скоплению сил и опорному пункту РФ на Херсонщине

Украинская авиация нанесла два удара по скоплению российских сил и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области.

Украинская авиация атаковала врага на Херсонщине

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг»

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Также были уничтожены три склада боеприпасов в трех населенных пунктах Херсонской области.

Кроме того, было убито 30 россиян и уничтожено 2 единицы бронированной и четыре – автомобильной техники.

Тэги: херсон
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