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16:14 10 Июня 2022 231 Комментарии
В центре Донецка возле офиса главаря «ДНР» прогремели взрывы
Взрыв прогремел в центре Донецка близ «администрации главы ДНР» и улицы Артема.
Об этом сообщили российские СМИ и местные паблики.
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«Подробностей пока нет, но три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян», – рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В домах на проспекте 25-летия РККА, где расположен офис главаря «ДНР» Дениса Пушилина, после взрыва есть повреждения.
Позже СМИ сообщили еще об одном взрыве также в центре Донецка. Хотя, судя по видео, он прогремел несколько дальше, чем предыдущий.
Новость дополняется…
Тэги: Донецк
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