В центре Донецка возле офиса главаря «ДНР» прогремели взрывы

Взрыв прогремел в центре Донецка близ «администрации главы ДНР» и улицы Артема.

Об этом сообщили российские СМИ и местные паблики.

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«Подробностей пока нет, но три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян», – рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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В домах на проспекте 25-летия РККА, где расположен офис главаря «ДНР» Дениса Пушилина, после взрыва есть повреждения.

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Позже СМИ сообщили еще об одном взрыве также в центре Донецка. Хотя, судя по видео, он прогремел несколько дальше, чем предыдущий.

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