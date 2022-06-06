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16:14 10 Июня 2022 Просмотров 231   КомментариевКомментарии

В центре Донецка возле офиса главаря «ДНР» прогремели взрывы

Взрыв прогремел в центре Донецка близ «администрации главы ДНР» и улицы Артема.

Об этом сообщили российские СМИ и местные паблики.

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«Подробностей пока нет, но три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян», – рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В домах на проспекте 25-летия РККА, где расположен офис главаря «ДНР» Дениса Пушилина, после взрыва есть повреждения.

Позже СМИ сообщили еще об одном взрыве также в центре Донецка. Хотя, судя по видео, он прогремел несколько дальше, чем предыдущий.

Новость дополняется…

Тэги: Донецк
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