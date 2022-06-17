Главная » Украина » Происшествия
07:53 18 Июня 2022 567 Комментарии
Под Запорожьем из воинской части сбежали 60 оккупантов
В Михайловке Васильевского района под Запорожьем зафиксирован факт дезертирства 60 военнослужащих российской армии.
Куда сбежали оккупанты - неизвестно
Об этом сообщили в Запорожской ОВА со ссылкой на данные разведки.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Там уточнили, что оккупанты квартировались в одном из местных общежитий, откуда массово и сбежали.
Это не первый и, очевидно, не последний случай массового дезертирства российских военных, которые не хотят рисковать своей жизнью ради непонятной им «денацификации».
Тэги: Запорожье
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Запорожье прогремел мощный взрыв
17.06.2022 10:22
ТОРПод Запорожьем ночью мощно горел химзавод
17.06.2022 06:39