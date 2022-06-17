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07:53 18 Июня 2022 Просмотров 567   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем из воинской части сбежали 60 оккупантов

В Михайловке Васильевского района под Запорожьем зафиксирован факт дезертирства 60 военнослужащих российской армии.

Куда сбежали оккупанты - неизвестно

Об этом сообщили в Запорожской ОВА со ссылкой на данные разведки.

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Там уточнили, что оккупанты квартировались в одном из местных общежитий, откуда массово и сбежали.

Это не первый и, очевидно, не последний случай массового дезертирства российских военных, которые не хотят рисковать своей жизнью ради непонятной им «денацификации».

Тэги: Запорожье
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