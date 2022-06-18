В Харьковской области прогремел взрыв: поднялся огромный столб дыма

В Харьковской области прогремел сильный взрыв, после которого возник пожар – столб дыма поднялся на сотни метров в небо.

Поднялся очень большой столб дыма



Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях. Они же выкладывают фото и видео последствия прилета.

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Предварительно известно, что инцидент произошел в Изюмском районе.

Официальной информации о разрушениях и жертва пока нет.

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Тэги: Харьков