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17:20 20 Июня 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Конфликт между Россией и Литвой накаляется: Балтийский флот РФ выведен на учения

На Балтийском флоте РФ начался якобы плановый лагерный сбор ракетных и артиллерийских подразделений.

Балтийский флот вывели на "плановые" учения

Об этом сообщило российское РИА Новости.

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В маневрах в Калининградской области задействованы около 1 тыс военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

“Артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен огневых задач с применением РСЗО «Град» и «Ураган», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», – сказано в сообщении.

Этому предшествовало:

  • Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.

  • В России это решение назвали “попыткой экономического удушения” региона и “блокадой Калининграда”.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным.

  • МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и заявили ей решительный протест.

  • Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что попытка блокады Калининграда может стать основанием для очень жестких действий со стороны России.

Тэги: Россия, Литва
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Конфликт между Россией и Литвой накаляется: Балтийский флот РФ выведен на учения

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