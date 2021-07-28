Конфликт между Россией и Литвой накаляется: Балтийский флот РФ выведен на учения
На Балтийском флоте РФ начался якобы плановый лагерный сбор ракетных и артиллерийских подразделений.
Об этом сообщило российское РИА Новости.
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В маневрах в Калининградской области задействованы около 1 тыс военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.
“Артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен огневых задач с применением РСЗО «Град» и «Ураган», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», – сказано в сообщении.
Этому предшествовало:
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