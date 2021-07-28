Конфликт между Россией и Литвой накаляется: Балтийский флот РФ выведен на учения

На Балтийском флоте РФ начался якобы плановый лагерный сбор ракетных и артиллерийских подразделений.

Балтийский флот вывели на "плановые" учения



Об этом сообщило российское РИА Новости.

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В маневрах в Калининградской области задействованы около 1 тыс военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

“Артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить несколько сотен огневых задач с применением РСЗО «Град» и «Ураган», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», – сказано в сообщении.

Этому предшествовало:

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.

В России это решение назвали “попыткой экономического удушения” региона и “блокадой Калининграда”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным.

МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и заявили ей решительный протест.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что попытка блокады Калининграда может стать основанием для очень жестких действий со стороны России.

Тэги: Россия, Литва