Оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк и блокировать ВСУ

Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново.

ВСУ дают отпор врагу



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там отметили, что боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении противник для усиления перегруппировал свои войска.

Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

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