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07:14 22 Июня 2022 0 Комментарии
Оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк и блокировать ВСУ
Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново.
ВСУ дают отпор врагу
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там отметили, что боевые действия продолжаются.
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На Бахмутском направлении противник для усиления перегруппировал свои войска.
Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.
Тэги: Северодонецк
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