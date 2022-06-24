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Главная » Мир » Политика
13:11 24 Июня 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Путин хочет сделать “новый Грозный” в Украине, переговоры ему не нужны, – Джонсон

Путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез и хочет сравнять с землей украинские города.

Джонсон не верит, что Путину нужны переговоры с Украиной

Как сообщила Guardian, об этом заявил премьер Великобритании Борис Джонсон на саммите стран Содружества наций.

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«Он хочет удвоить ставку и сделать новый Грозный в больших городах Украины», – он.

«Я думаю, что это трагическая ошибка, но это то, что он, кажется, делает в данный момент» – добавил Джонсон.

Тэги: Россия, борис джонсон
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