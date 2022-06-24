24.06.2022 06:16
Главная » Мир » Политика
13:11 24 Июня 2022 8 Комментарии
Путин хочет сделать “новый Грозный” в Украине, переговоры ему не нужны, – Джонсон
Путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез и хочет сравнять с землей украинские города.
Джонсон не верит, что Путину нужны переговоры с Украиной
Как сообщила Guardian, об этом заявил премьер Великобритании Борис Джонсон на саммите стран Содружества наций.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Он хочет удвоить ставку и сделать новый Грозный в больших городах Украины», – он.
«Я думаю, что это трагическая ошибка, но это то, что он, кажется, делает в данный момент» – добавил Джонсон.
Тэги: Россия, борис джонсон
Loading...
Новости по теме
ТОР
ТОРСегодня Джонсон позвонит Путину, а завтра встретится с Зеленским
31.01.2022 15:12