Путин хочет сделать “новый Грозный” в Украине, переговоры ему не нужны, – Джонсон

Путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез и хочет сравнять с землей украинские города.

Джонсон не верит, что Путину нужны переговоры с Украиной



Как сообщила Guardian, об этом заявил премьер Великобритании Борис Джонсон на саммите стран Содружества наций.

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«Он хочет удвоить ставку и сделать новый Грозный в больших городах Украины», – он.

«Я думаю, что это трагическая ошибка, но это то, что он, кажется, делает в данный момент» – добавил Джонсон.

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