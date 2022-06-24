Ночью Россия мощно ударила по Харькову и области: есть погибшие и раненые
Ночью российские оккупанты обстреляли жилые районы Харькова, разрушив объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В частности сильно пострадали Немышлянский и Холодногорский районы города.
Из-за обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи.
Около 23:00 российская ракета попала в двухэтажное здание в Холодногорском районе, двух человек со взрывными травмами госпитализировали в медицинские учреждения.
После полуночи в Немышлянском районе оккупанты обстреляли лечебное учреждение. Повреждены крыша, технический этаж, операционная на 7 этаже и перекрытие 6-го этажа в рентгенкабинете. Пострадавших нет.
Также под обстрелами оказались и населенные пункты Харьковской области. Оккупанты накрыли огнем Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы.
Повреждены жилые дома, горели хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.
Всего за сутки по области в результате российской агрессии:
погибла 79-летняя женщина в Богодуховском районе;
ранены 3 человека в Харькове;
ранены 4 человека в Изюмском районе.