Ночью Россия мощно ударила по Харькову и области: есть погибшие и раненые

Ночью российские оккупанты обстреляли жилые районы Харькова, разрушив объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Ракета попала в двухэтажку в Холодногорском районе



Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности сильно пострадали Немышлянский и Холодногорский районы города.

Из-за обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи.

Около 23:00 российская ракета попала в двухэтажное здание в Холодногорском районе, двух человек со взрывными травмами госпитализировали в медицинские учреждения.

После полуночи в Немышлянском районе оккупанты обстреляли лечебное учреждение. Повреждены крыша, технический этаж, операционная на 7 этаже и перекрытие 6-го этажа в рентгенкабинете. Пострадавших нет.

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Также под обстрелами оказались и населенные пункты Харьковской области. Оккупанты накрыли огнем Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы.

Повреждены жилые дома, горели хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

Всего за сутки по области в результате российской агрессии:

погибла 79-летняя женщина в Богодуховском районе;

ранены 3 человека в Харькове;

ранены 4 человека в Изюмском районе.

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