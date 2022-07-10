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20:20 10 Июля 2022 318 Комментарии
В стратегическом поселке на Харьковщине подорвали местного гауляйтера
В Великом Бурлуке Харьковской области взорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова.
По предварительной информации в Великоб Бурлуке расправились с коллаборантом
Об этом сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.
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При этом он добавил, что информация предварительная, и нуждается в уточнении.
По информации местных Telegram-каналов, машина с Юнаковым взорвалась возле здания местной администрации.
Также нардеп уточнил, что Великий Бурлук – очень важный железнодорожный узел для русской армии.
Тэги: Харьков
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