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16:24 13 Июля 2022 Просмотров 65   КомментариевКомментарии

КНДР визнала суверенітет та незалежність терористичної організації “ДНР”

Так званий голова угруповання “ДНР” Денис Пушилін повідомив, що КНДР визнала суверенітет та незалежність “Донецької народної республіки”.

Представники республіки і "республіки"

Про повідомило російське пропагандистське видання РИА Новости.

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За словами Пушиліна, відповідну звістку донецьке “МЗС” отримали в середу, 13 липня. Він назвав цю подію “ще однією перемогою дипломатії республіки”.

«Ми вдячні народу КНДР за таку вагому підтримку мешканців Донбасу», – сказав Пушилін.

Документ про рішення визнати незалежність “послу ДНР” Ользі Макєєвій вручив посол Північної Кореї у Росії Сін Хон Чхоль. У “ДНР” заявили, що сторони «домовилися про подальші кроки щодо встановлення дипвідносин».

Раніше, 29 червня, про визнання незалежності ДНР і ЛНР повідомило МЗС Сирії.

Тэги: КНДР, ДНР
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