КНДР визнала суверенітет та незалежність терористичної організації “ДНР”

Так званий голова угруповання “ДНР” Денис Пушилін повідомив, що КНДР визнала суверенітет та незалежність “Донецької народної республіки”.

Представники республіки і "республіки"



Про повідомило російське пропагандистське видання РИА Новости.

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За словами Пушиліна, відповідну звістку донецьке “МЗС” отримали в середу, 13 липня. Він назвав цю подію “ще однією перемогою дипломатії республіки”.

«Ми вдячні народу КНДР за таку вагому підтримку мешканців Донбасу», – сказав Пушилін.

Документ про рішення визнати незалежність “послу ДНР” Ользі Макєєвій вручив посол Північної Кореї у Росії Сін Хон Чхоль. У “ДНР” заявили, що сторони «домовилися про подальші кроки щодо встановлення дипвідносин».

Раніше, 29 червня, про визнання незалежності ДНР і ЛНР повідомило МЗС Сирії.

Тэги: КНДР, ДНР