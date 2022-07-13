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07:11 14 Июля 2022 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

Окупанти наступають на всіх напрямках на Донбасі: ЗСУ тримають атаки

Російські війська проводять наступальні дії на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському напрямках, але ВСУ дають ворогу гідну відсіч.

ЗСУ дають гідну відсіч ворогу

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов.

Втім окупанти вели обстріли поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного.

На Краматорському напрямку противник веде наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії там ще тривають.

Також ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного.  Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили штурмові дії окупантів в напрямку Кодеми та Вершини.

Противник здійснив обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я.

Тэги: всу, зсу
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