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12:53 15 Июля 2022 Просмотров 2077   КомментариевКомментарии

Росія оголосила у розшук журналіста Євгена Кисельова

Визнаного у Росії фізособою-іноагентом журналіста Євгена Кисельова оголошено в розшук.

Кисельов давно живе і працює в Україні

Про це повідомила російська агенція Інтерфакс.

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Картка Кисельова з’явилася в базі розшукуваних осіб МВС РФ. Розшук ведеться у рамках кримінальної справи, проте за якою статтею вона порушена, не уточнюється.

У квітні цього року Мін’юст РФ створив реєстр фізичних осіб – іноземних агентів, першими до нього були внесені Кисельов та журналіст Матвій Ганапольський.

Обоє давно вже живуть і працюють в Україні.

Картка Кисельова в базі розшукуваних осіб МВС РФ

Картка Кисельова в базі розшукуваних осіб МВС РФ

Кисельов радянський, російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, автор та ведучий програм на російських телеканалах НТВ, ТНТ, ТВ-6″, а нині – ведучий телеканалу «Україна 24″.

Тэги: Евгений Киселев, Євген Кисельов
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