Зеленский отстранил Венедиктову и уволил Баканова

Президент Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и уволил главу СБУ Ивана Баканова.

Президент Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и уволил главу СБУ Ивана Баканова.

Об этом говорится в указах на сайте ОП.

По отношению к обоим использована достаточно жесткая формулировка – статья 47:

«Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей».

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