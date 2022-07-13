Воїни 58-ї бригади повністю ліквідували підрозділ вагнерівців
Бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, яка протягом декількох років боронила Луганщину, знищили ПВК «Вагнер».
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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За його словами, саме бійців ПВК «Вагнер» (або «Ліга») російське командування кидало в бій, наприклад, на Попаснянському напрямку.
Їх долучали, коли російські війська тижнями стояли на місці і не могли захопити навіть маленьке місто.
Днями вагнерівці намагалися позіхнути на позиції українських військових. Найманці атакували позиції 58-ї бригади ще й з повітря.
Один з пілотів Су-25, якого найняла російська приватна військова компанія, кілька днів поспіль обстрілював наших хлопців некерованими ракетами. Допоки його не приземлили.
“Наразі ця група ПВК «Вагнер» повністю ліквідована – кривавий «бізнес» цих росіян учора лопнув”, – зазначив Гайдай.