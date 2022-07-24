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15:58 24 Июля 2022 106 Комментарии
Лавров розкрив подробиці кремлівської версії вивезення зерна з України
Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров розкрив подробиці вивезення зерна з України після переговорів із колегою з Єгипту Самехом Шкурі.
Лавров розповів, як він бачить реалізацію домовленностей щодо вивезення зерна
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За його словами, буде гарантовано, що українці розмінують свої територіальні води та “дозволять” кораблям виходити звідти.
А впродовж їхнього прямування Росія та Туреччина своїми військово-морськими силами забезпечуватимуть їхню безпеку.
“Ну, і коли судна йтимуть у напрямку українських портів, щоб там забирати нові партії продовольства, буде забезпечено перевірку, яка гарантуватиме, що дорогою до українських портів ніхто не завозитиме туди зброю”, – сказав Лавров.
Тэги: Сергей Лавров, Сергій Лавров
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