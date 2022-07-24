Лавров розкрив подробиці кремлівської версії вивезення зерна з України

Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров розкрив подробиці вивезення зерна з України після переговорів із колегою з Єгипту Самехом Шкурі.

Лавров розповів, як він бачить реалізацію домовленностей щодо вивезення зерна



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За його словами, буде гарантовано, що українці розмінують свої територіальні води та “дозволять” кораблям виходити звідти.

А впродовж їхнього прямування Росія та Туреччина своїми військово-морськими силами забезпечуватимуть їхню безпеку.

“Ну, і коли судна йтимуть у напрямку українських портів, щоб там забирати нові партії продовольства, буде забезпечено перевірку, яка гарантуватиме, що дорогою до українських портів ніхто не завозитиме туди зброю”, – сказав Лавров.

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