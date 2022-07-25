На место Венедиктовой претендует Олег Кипер, известный неуставными отношениями с подчиненными и страстью к модным брендам

После отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер, сообщают источники «Досье».

После отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер, сообщают источники «Досье».

Его назначили на эту должность 27 июля 2020 года. Что примечательно, Олег Кипер при президенте Петре Порошенко не имел права работать в органах прокуратуры, поскольку попал под закон о люстрации.

Однако 11 сентября 2019 года окружной Суд Киева решил, что люстрация была безосновательно применена к Киперу, так как не доказана его причастность к узурпации власти президентом Виктором Януковичем. Суд постановил немедленно восстановить Кипера в должности старшего прокурора Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры и выплатить ему 805 тыс. гривен зарплаты за вынужденный прогул.

Среди наиболее громких скандалов, связанных с именем Кипера, нельзя не упомянуть пусть и давнее, но тем не менее весьма важное дело. Еще в апреле 2020 года журналист Андрей Коваленко сообщил о том, что Олег Кипер в 2010 году на своем автомобиле сбил насмерть ребенка на трассе «Киев-Одесса».

Олег Александрович Кипер, руководитель Киевской городской прокуратуры, является также фигурантом восьми санкционных списков, связанный с войной РФ против нашей страны, а его декларация пестрит швейцарскими часами, миллионными сбережениями и недвижимостью в Киеве, Ивано-Франковской области и России. Причём, согласно декларации Кипера, его супруга является гражданской РФ.

Что интересно, любовь к роскошной жизни распространяется не только на семью Олега Кипера. Регулярными дорогими подарками от главного прокурора Киева бахвалится и его заместитель Мария Вдовиченко, которую, как рассказывают наши источники в прокуратуре, с шефом связывают «трепетные» рабочие отношения. Так, их неоднократно видели в люксовом киевском магазине Isaia Nopoli по улице Владимирская – на совместном шоппинге. Трогательная пара коллег не стесняется появляться на рабочем месте в костюмах одного бренда, а иногда и одинаковых оттенков, козыряя роскошью и приятными совпадениями в выборе делового дресс-кода.

По информации наших источников, «по любви» Мария Вдовиченко решает большинство рабочих вопросов. Кроме Олега Кипера, она нежно общается с Дмитрием Тишликом – первым заместителем главы Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Вдовиченко работает в органах прокуратуры с 2012 года. Нынешнюю должность занимает с сентября 2020 года, а ее декларация пестрит квартирами и машинами неизвестных людей, которые почему-то отдали свое имущество прокурору в бесплатное пользование.

Так, с мая 2019 г. Вдовиченко бесплатно проживает в доме площадью 80 кв. м в селе Крюковщина Киево-Святошинского района. Дом и земельный участок оформлены на Сергея Левандовского. Ранее этот же человек предоставил семье прокурора в бесплатное пользование внедорожник Range Rover Evoque. В 2016 году в распоряжении семьи прокурора появилась квартира в Киеве площадью 90,5 кв. м. В декларации отмечено, что ее за $29,6 тыс. купила пенсионерка Галина Вдовиченко – бабушка тогдашнего мужа Марии Вдовиченко Алексея.