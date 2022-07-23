Нічний обстріл Харкова: постраждав центр міста

Вночі близько 4:40 російські війська обстріляли Харків, попередньо жертв немає.

Попередьно під час обстрілу ніхто не постраждав



Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, прилетіло до одного з районів міста, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку.

“Про жертв поки що інформації немає. Сподіваюся, що постраждалих чи загиблих не буде”, – написав Терехов у Telegram.

Тэги: Харьков, Харків