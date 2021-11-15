В Іловайську вночі вибухнув російський склад із боєприпасами: все місто в уламках снарядів

В окупованому Іловайську вночі спалахнув і почав потужно детонувати склад із боєприпасами в районі залізничного вокзалу.

Пожежа продовжується кілька годин



Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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Вибухи були такої сили, що в найближчих будинках повибивало шибки. Очевидці повідомляють, що на вулицях лежать снаряди, що розлетілися.

Пожежа триває. Трасу із міста закрито.

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Тэги: Иловайск, Іловайськ