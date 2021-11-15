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08:13 29 Июля 2022 71 Комментарии
В Іловайську вночі вибухнув російський склад із боєприпасами: все місто в уламках снарядів
В окупованому Іловайську вночі спалахнув і почав потужно детонувати склад із боєприпасами в районі залізничного вокзалу.
Пожежа продовжується кілька годин
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
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Вибухи були такої сили, що в найближчих будинках повибивало шибки. Очевидці повідомляють, що на вулицях лежать снаряди, що розлетілися.
Пожежа триває. Трасу із міста закрито.
Тэги: Иловайск, Іловайськ
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