Народного депутата Гунька зустрічають в окрузі на Чернігівщині вигуками «Ганьба»

Все – через неодноразові спроби рейдерства держпідприємства Національної академії наук та викрадення врожаїв з полів господарства на суму в понад 150 млн грн.

За всім цим, на думку людей, стоїть нардеп.

Про це пише FromUA.

Гунько приїхав зі спробою представити нового кишенькового директора, але наштовхнувся на народний опір.

Селяни стали на захист свого директора, освистали Гунька і звернулись до Президента Зеленського про захист від свавілля й відкликання нардепа.

Нагадаємо, навколо державного підприємства «Дослідне господарство «Іванівка» пристрасті не вщухають з минулого року. Так, восени з полів господарства невідомі під прикриттям поліцейського спецназу викрали посіви соняшнику на суму 158 мільйонів гривень.

Селяни звинуватили у рейдерстві нардепа від їх округу Анатолія Гунька. Цього року протистояння продовжилось. Дійшло навіть до захоплення молодиками спортивної зовнішності контори держпідприємства та блокування його роботи. Поліція мовчки спостерігала за тим, що відбувається аж доки люди силоміць не прогнали тітушок та ставленика Анатолія Гунька.