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12:54 30 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росія масово перекидає військову техніку до кордону з Україною

Російська армія нарощує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області.

Росіяни накопичують техніку біля Соболівка Бєлгородської області

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на дані супутника Planet Labs.

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На знімках, які є у розпорядженні журналістів «Схем», видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять до села Соболівка Бєлгородської області Росії.

За оцінкою військового експерта Олега Жданова, далі ця техніка здебільшого переміщується у напрямку Ізюму, а потім до Слов’янська, де тривають бойові дії.

Це пов’язано з тим, що частина Харківської області, до якої ведуть дороги від села Соболівка, тимчасово окупована армією РФ. У свою чергу, це дозволяє російським військовим використовувати логістику окупованого регіону.

«Це Валуйський район Бєлгородської області – там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили до окупованого міста Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що під час розвантаження ешелону з вагонів може бути нанесений удар, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються дорогами», – пояснив Жданов.

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