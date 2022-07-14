Зупинку громадського транспорту під час тривоги після Києва запровадили ще в одній області
Вінницька ОДА повідомила, що водії громадського транспорту під час сигналу «Повітряна тривога» змушені будуть зупинятися на узбіччі, а пасажири – вийти з салонів.
Про це повідомила Українська правда з посиланням на Вінницьку ОДА та ДСНС.
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За інформацією чиновників, ДСНС України розробила алгоритм дій для водіїв громадського транспорту під час сигналу тривоги.
ДСНС у коментарі журналістам повідомила, що відомство не ухвалювало такого рішення по всій Україні – це має вирішувати місцева влада в кожному регіоні окремо.
Зокрема, у Вінницькій області під час сигналу «Повітряна тривога» водій громадського транспорту зобов’язаний:
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Зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги).
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Поінформувати пасажирів про отриманий сигнал.
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Вивести пасажирів з транспортного засобу, у разі наявності маломобільних груп населення організувати за допомогою пасажирів (кондуктора) їх евакуацію.
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Швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо).
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Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками.