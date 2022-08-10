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09:33 10 Августа 2022 Просмотров 158   КомментариевКомментарии

Росія скликає Радбез ООН через Запорізьку АЕС: що відомо

Росія запросила на 11 серпня засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нібито ударами Києва по Запорізькій АЕС.

Про це повідомило РИА Новости.

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Водночас Росія почала реалізовувати план щодо підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

“Щоб переключити ЗАЕС на Крим, їй потрібно вимкнути весь південь України – окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлювати ЗАЕС”, – пояснив голова «Енергоатому» Петро Котін.

Після цього ЗАЕС вже буде неможливо підключити до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті.

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