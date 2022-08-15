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12:24 15 Августа 2022 Просмотров 104   КомментариевКомментарии

Зеленський звільнив керівників СБУ трьох областях

Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ у Київській, Львівській та Тернопільській областях.

Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави.

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Також він призначив Артема Бондаренка, який обіймав посаду голови Львівського облуправління СБУ, новим головою СБУ в Київській області.

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