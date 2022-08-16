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08:13 16 Августа 2022 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

В Криму під Джанкоєм вибухнув і палає з детонацією склад боєприпасів. Відео

У Криму в районі села Майське біля Джанкоя місцеві жителі почули гучні вибухи, після чого пішов густий чорний дим.

Над місцем пожежі здійнявся великий стовп диму

Про це повідомили місцеві Telegram-канали і жителі в пабликах і соцмережах

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За попередньою інформацією, після вибухів почалася пожежа на території трансформаторної підстанції.

Офіційної інформації наразі немає. «Голова» Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав до району пожежі та пообіцяв тримати в курсі.

За інформацією Telegram-каналу Mash, палає саме склад боєприпасів.

Через вогонь здетонували снаряди.

Пожежа розпочалася близько шостої години ранку.

МНС оточило територію в радіусі двох кілометрів, фахівці планують евакуювати мешканців найближчих будинків.

Тэги: крым, Крим
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