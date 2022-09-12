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17:03 12 Сентября 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

ЗСУ – у Святогірську: над містом український прапор

Збройні сили України зайшли до Святогірська Донецької області, у місті та прилеглих лісах йде зачистка.

Віталій Марків у Святогірську

У соцмережах було опубліковано фото, на якому український прапор було встановлено на будівлю міської ради Святогірська, яка розташована на лівому березі Сіверського Донця.

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Також у мережі з’явилося фото зі Святогірська із бійцем Національної гвардії України Віталієм Марківом.

Український прапор в Святогірську

Український прапор в Святогірську

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