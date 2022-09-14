НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
07:25 14 Сентября 2022 Просмотров 189   КомментариевКомментарии

Кремль вперше з початку війни визнав військову поразку на Харківщині

Вперше з початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року Москва відкрито визнала свою поразку у Харківській області України.

Москва визнала поразку на Харківщині

Це наголосили в Інституті з вивчення війни (ISW).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Кремлівські чиновники та пропагандисти державних ЗМІ широко обговорюють причини поразки Росії в Харківській області, що помітно відрізняється від їхньої попередньої моделі висвітлення перебільшених чи сфабрикованих російських успіхів з обмеженими подробицями.

В ISW уточнили, що Кремль ніколи не визнавав поразки під Києвом або, пізніше, на острові Зміїному, представляючи відступ від української столиці як рішення віддати пріоритет «визволенню» Донбасу, а відхід зі Зміїного — як «жест доброї волі».

Міністерство оборони Росії спочатку запропонувало аналогічне пояснення російської невдачі у Харкові, стверджуючи, що російські війська виводять сили з Харківської області для перегрупування. Але цей помилковий наратив зіткнувся зі швидкою та гучною критикою в Інтернеті.

Аналітики Інституту вважають, що визнання Кремлем поразки є частиною зусиль щодо пом’якшення та перемикання критики за таку нищівну невдачу від президента Росії Володимира Путіна на Міністерство оборони Росії та військове командування.

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.09.2022 07:35
Окупанти набирають до війська алкоголіків, наркоманів та рецидивістів
ТОР
13.09.2022 17:39
Через дефіцит чорнила в Росії з товарів приберуть дату виробництва та термін придатності
ТОР
13.09.2022 14:49
Іхтамнєт-2: Росія відмовилася від своїх вчителів, затриманих на Харківщині
blog comments powered by Disqus
Названо єдине місце на фронтах, де росіяни намагаються наступати

05:56 Україна

Через дефіцит чорнила в Росії з товарів приберуть дату виробництва та термін придатності

17:39 Світ

Іхтамнєт-2: Росія відмовилася від своїх вчителів, затриманих на Харківщині

14:49 Світ

Названо країни ЄС, які припинили приймати від росіян документи на туристичні візи

12:34 Світ

Окупанти на Херсонщині відходять до Дніпра: ЗСУ підбираються до Чорнобаївки

07:55 Україна

У Херсоні підірвали колаборантку-”ректорку” держуніверситету

05:55 Україна

У Держдумі РФ заговорили про необхідність повної мобілізації

20:28 Світ

Загадковий вибух у Таганрозі: що це було

18:05 Світ

Під російським Ростовом пролунав потужний вибух: його чули у кількох містах

15:49 Світ

Російська влада готується до оборони Криму та загальної мобілізації на півострові

12:58 Україна

Росіяни поскаржилися на обстріл селища під Курськом: район знеструмлений, газопровід перебито

09:29 Світ