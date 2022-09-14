Кремль вперше з початку війни визнав військову поразку на Харківщині

Вперше з початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року Москва відкрито визнала свою поразку у Харківській області України.

Москва визнала поразку на Харківщині



Це наголосили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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Кремлівські чиновники та пропагандисти державних ЗМІ широко обговорюють причини поразки Росії в Харківській області, що помітно відрізняється від їхньої попередньої моделі висвітлення перебільшених чи сфабрикованих російських успіхів з обмеженими подробицями.

В ISW уточнили, що Кремль ніколи не визнавав поразки під Києвом або, пізніше, на острові Зміїному, представляючи відступ від української столиці як рішення віддати пріоритет «визволенню» Донбасу, а відхід зі Зміїного — як «жест доброї волі».

Міністерство оборони Росії спочатку запропонувало аналогічне пояснення російської невдачі у Харкові, стверджуючи, що російські війська виводять сили з Харківської області для перегрупування. Але цей помилковий наратив зіткнувся зі швидкою та гучною критикою в Інтернеті.

Аналітики Інституту вважають, що визнання Кремлем поразки є частиною зусиль щодо пом’якшення та перемикання критики за таку нищівну невдачу від президента Росії Володимира Путіна на Міністерство оборони Росії та військове командування.

Тэги: Россия, Росія