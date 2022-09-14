Окупанти набирають до війська алкоголіків, наркоманів та рецидивістів

Військове керівництво РФ через брак особового складу продовжує пошук бажаючих воювати серед ув’язнених, зокрема в колоніях Тульської області.

У Росії масово залучають на війну зеків



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном 3 місяці, для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби складатиме 6 місяців. Проте жодні контракти із бажаючими не підписуються.

Також триває набір, так званих “резервістів” до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність.

Також, про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка, місцеві так звані «військкомати» отримали завдання разом з “міліцією” до 19 вересня набрати 6 тисяч осіб.

У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів.

Тэги: Россия, Росія