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Главная » Україна » Суспільство
07:11 21 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ завдали ударів по живій силі та складах окупантів на Запоріжжі та Луганщині

Завдяки успішним діям Сил оборони ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці.

ЗСУ продовжують нищити ворога

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Зокрема, в результаті ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 19 вересня поточного року, підтверджено: ураження місця зосередження особового складу у Пологівському районі, чисельністю понад 20 осіб; у Мелітопольському районі – складу боєприпасів, 5 одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців; у районі населеного пункту Кам’янка – 10 одиниць військової техніки та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ.

Також підтверджено знищення комендатури в місті Сватове Луганської області, де противник організував штаб та склад боєприпасів.

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