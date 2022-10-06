В Севастополі масово мобілізують водіїв швидких і трактористів агропідприємств

В окупованому Севастополі в ході мобілізації представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам.

В Криму масово мобілізують водіїв і трактористів



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Зазначається, що в 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві «Золота балка» – 100% трактористів.

Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти. Протягом останнього тижня сюди прибуло близько 300 новобранців.

Вони проходять прискорену базову бойову підготовку під керівництвом інструкторів. Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ «Град». Зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів та саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами.

Більшість особового складу – чоловіки віком «за 40». Серед них – учасники російських воєн в Ічкерії, декілька «афганців». Значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишись на території Криму.

Також в розвідці повідомили, що зі стоянки довготривалого зберігання бойової техніки 810-ої бригади зняті зі зберігання всі САУ 2С3 «Акация» та ЗСУ-23-4 «Шилка», які вдалося привести в мінімально робочий стан. Частина особового складу вже виїхала на Донецький та Херсонський напрямки.