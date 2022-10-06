НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
15:22 06 Октября 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

В Севастополі масово мобілізують водіїв швидких і трактористів агропідприємств

В окупованому Севастополі в ході мобілізації представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам.

В Криму масово мобілізують водіїв і трактористів

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Зазначається, що в 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві «Золота балка» – 100% трактористів.

Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти. Протягом останнього тижня сюди прибуло близько 300 новобранців.

Вони проходять прискорену базову бойову підготовку під керівництвом інструкторів. Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ «Град». Зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів та саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами.

Більшість особового складу – чоловіки віком «за 40». Серед них – учасники російських воєн в Ічкерії, декілька «афганців». Значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишись на території Криму.

Також в розвідці повідомили, що зі стоянки довготривалого зберігання бойової техніки 810-ої бригади зняті зі зберігання всі САУ 2С3 «Акация» та ЗСУ-23-4 «Шилка», які вдалося привести в мінімально робочий стан. Частина особового складу вже виїхала на Донецький та Херсонський напрямки.

Loading...

Новости по теме

ТОР
06.10.2022 15:13
Вибухи в Криму погоджені з Путіним, а Китай надасть суперракети: чим пропаганда накачує мобілізованих
ТОР
06.10.2022 13:55
Александр Модлицкий – жемчужина криминального мира: альфонс, вор и мошенник
ТОР
06.10.2022 13:53
Стали известны подробности об одном из бандитов, похищавших активистов Майдана в 2014 году
blog comments powered by Disqus
Ракетні удари по Хмельниччині: стали відомі подробиці

09:57 Україна

Обстріл Запоріжжя: ракети влучили в багатоповерхівки, під завалами люди

07:07 Україна

Під Москвою військову частину закидали коктейлями Молотова

17:41 Світ

Путін подарував Кадирову на день народження звання генерал-полковника

16:00 Світ

Пригожин звинуватив губернатора Санкт-Петербурга у підтримці ЗСУ

13:45 Світ

Путін звернеться до росіян стосовно зміни статусу “спецоперації”

12:41 Світ

Казахстан відхилив вимогу Росії вислати українського посла та обурився тоном Захарової

12:07 Світ

В Запоріжжі пролунали вибухи: є прильот

09:45 Україна

Відповідь Кім Чен Ину: США та Південна Корея запустили чотири ракети у бік Японського моря

07:55 Світ

ЗСУ перехопили у росіян панування у повітрі: авіація потужно нищить ворога

07:28 Україна

ЗСУ нанесли потужних ударів по окупантах під Запоріжжям

07:09 Україна