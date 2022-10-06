Іранські дрони-камікадзе не вплинуть на перебіг війни, як Himars – ISW

Застосування Росією іранських дронів не дає їй ефекту, порівнянного з ракетними установками Himars, що з’явилися в українській армії і вплинули на хід війни.

Росіяни перейменували іранські дрони на Герань-2



Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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«Російська армія, схоже, не намагається асиметрично концентрувати удари цих дронів на вузлових пунктах поблизу фронту. Вони запустили багато дронів по цивільних цілях у тилу, ймовірно, сподіваючись шляхом терору досягти нелінійного ефекту. Ці дії успіху не приносять», – сказано у звіті ISW .

Прес-секретар командування ВПС України Юрій Гнат заявив, що російська армія використовує безпілотники іранського виробництва для збереження своїх запасів високоточних ракет.

Українці, отримавши влітку американські Himers, почали використовувати їх точні та далекобійні ракети для ударів насамперед по складах боєприпасів, комунікацій та штабів у тилу росіян і, як вважають військові експерти, завдяки цьому зуміли зламати ситуацію на фронтах.