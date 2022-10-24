Страшилка про «брудну бомбу»: МАГАТЕ направить до України своїх експертів

Гроссі погодився на запрошення Кулеби

Після звинувачень РФ на адресу України у створенні "брудної бомби". директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі погодився відправити в Україну експертів.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Кулеба у телефонній розмові з Гроссі закликав його направити експертів МАГАТЕ на Східний ГЗК та до київського Інституту ядерних досліджень, які Росія описує нібито як місця розробки «брудної бомби».

«Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам нема чого ховати», – зазначив глава МЗС.