Штайнмаєру в Україні довелося більше години ховатися у бомбосховищі

Штайнмайєр провів в бомбосховищі близько півтори години

У рамках свого візиту в Україну президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав місто Корюківка Чернігівської області, де його застала повітряна тривога.

Про це повідомляє Bild.

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Сирена тривоги увімкнулась, коли Штайнмаєр спілкувався з місцевими жителями. Продовжити бесіду довелося у бомбосховищі.

«Це дало нам особливо чітке уявлення про ті умови, в яких щодня тут живуть люди», – сказав Штайнмайєр після півтори години, проведеної в укритті.

Після прибуття до Києва Штайнмаєр заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини у політичному, фінансовому та гуманітарному аспектах, а також відзначив мужність та сміливість українців.

«Я з великим захопленням дивлюся на мужність, відвагу, непохитність людей по всій Україні: на фронті на сході, у містах та сільській місцевості, а також у звільнених регіонах», – сказав президент Німеччини.

Нагадаємо, Штайнмаєр прибув до Києва сьогодні вранці. Це його перший візит до України від початку війни. Минулого тижня поїздку було відкладено з міркувань безпеки.