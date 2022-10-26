В Ірані застрелили офіцерів, нібито відповідальних за постачання Росії дронів-камікадзе

В Ірані застрелили високопосадових офіцерів

В іранському місті Захедан, столиці Белуджистану, було застрелено полковника "Корпуса вартових ісламської революції" (КВІР) Мехді Молашахі та офіцера розвідки "Корпуса Салмана Сістана та Белуджістана" Джавада Кіха.

Про це повідомило агентство Tasnim, пов’язане з КВІР.

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Про вбивство цих офіцерів повідомив сайт ліванського телеканалу «Аль-Маядін«, асоційованого з «Хізбаллою».

Судячи з фотографії з місця події, офіцерів було вбито в автомобілі.

Стрілкам вдалося втекти. Ведеться їхній розшук.

Арабські та іранські ЗМІ пов’язують вбивство офіцерів з хвилею протестів, що триває в Ісламській республіці, а також з тим, що КВІР був причетний до жорстокого придушення демонстрацій у Белуджистані.

У низці українських ЗМІ стверджується, що вбиті іранські офіцери нібито курирували доставку до Росії дронів-камікадзе Shahed-136 та інструктаж щодо їх застосування.

В іранських джерелах підтверджень цієї версії знайти не вдалося.