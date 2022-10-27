Маск прийшов до офісу Twitter з раковиною: акції компанії зняли з торгів
Маск завітав до офісу Twitter
Бізнесмен Ілон Маск відвідав штаб-квартиру Twitter у Сан-Франциско за день до встановленого судом терміну закриття угоди про придбання компанії за $44 мільярди.
Про це повідомляє Reuters.
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«Входжу у штаб-квартиру Twitter — зануримося!» — написав Маск в описі до відео, де він заходить в офіс із раковиною в руках.
Перед цим Маск оновив опис у Twitter, замінивши його на Chief Twit.
У Twitter підтвердили, що Маск відвідає офіс у Сан-Франциско цього тижня, але відмовилися від подальших коментарів.
Cайт Нью-Йоркської фондової біржі повідомив, що торги акціями Twitter Inc (TWTR.N) будуть призупинені у п’ятницю, оскільки Маску загрожує крайній термін, призначений судом 28 жовтня, щоб закрити свою угоду на 44 мільярди доларів для платформи соціальних мереж.
Агентство Reuters повідомило у вівторок, що інвестори в акції, у тому числі Sequoia Capital, Binance, Qatar Investment Authority та інші отримали необхідні документи для фінансування від юристів Маска.
Завершення угоди покладе край судовому позову Twitter, який разом з інвесторами тепер очікує, що операцію буде завершено на початкових умовах у розмірі 54,20 долара за акцію.
Акції компанії закрилися на рівні $53,35 на NYSE у середу. Вони зросли приблизно на 1% до $53,90 на розширених торгах, що трохи нижче за ціну пропозиції Маска.
Як повідомляли Vlasti, Ілон Маск у квітні уклав угоду з купівлі Twitter Inc за 44 мільярди доларів готівкою.
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- 27.10.2022 10:34
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