Армія РФ може знову розпочати наступ на Київ: в Генштабі назвали напрямки

Новий наступ на Київ можливий з двох напрямків

У Генштабі ВСУ не виключають, що Росія може знову спробувати наступ на Київ, тому ЗСУ посилили свою присутність на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

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«Передусім, вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Одним із варіантів так званого повалення конституційного устрою України є захоплення Києва та ліквідація військово-політичного керівництва», – сказав він.

За словами Громова, противник може вдатися до операції, перш за все, з території Республіки Білорусь.

“Це може бути напрямок з території Чорнобильської зони, а також із Чернігівської області. Ми готові до цього, але зараз ми не бачимо загрози, що противник безпосередньо атакуватиме», – пояснив представник Генштабу.