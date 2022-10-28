Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації: в Україні вже більше 80 тисяч мобіків

Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації: в Україні вже більше 80 тисяч мобіків

Шойгу доповів Путіну про підсумки мобілізації

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну, що “часткова мобілізація” завершилася, і до України відправлено вже 82 тисячі мобілізованих.

Про це повідомило російське агентство РИА Новости.

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За словами Шойгу було мобілізовано 300 тисяч людей, середній вік призваних начебто 35 років. 218 тисяч мобілізованих, за словами міністра, проходять бойове злагодження на полігонах.

41 тисяча із 82, які відправили в Україну, вже беруть участь у бойових діях.

«Відправку громадян, які призвані по мобілізації, завершили сьогодні. Оповіщення громадян завершено. Встановлене вами завдання в 300 тисяч людей виконано. Жодних додаткових завдань не планується», – сказав Шойгу.

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  • 28.10.2022 17:50
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