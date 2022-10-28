Графіки відключень не актуальні: вимикати світло в Києві будуть жорстко і надовго

Графіки відключень не актуальні: вимикати світло в Києві будуть жорстко і надовго

Найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення

Через значні пошкодження української енергосистеми НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі.

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Там уточнили, що в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

За словами голови  Київської ОВА Олексія Кулеби, необхідно підготуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін.

“Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, не актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення”, – сказано в повідомленні.

В компанії зазначили, що працюють над підготовкою нових, більш зручних графіків, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми. Вони будуть оприлюднені на початку наступного тижня.

“Наші енергетики разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації”, – додали в ДТЕК.

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  • 28.10.2022 18:04
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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