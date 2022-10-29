Перед вторгненням в Україну російські військові обговорювали ядерні удари по Німеччині

Перед вторгненням в Україну російські військові обговорювали ядерні удари по Німеччині

Росіяни обговорювали три можливі цілі в Німеччині

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну російські військові обговорювали сценарії можливого ядерного удару по Німеччині.

Про це повідомило Welt із посиланням на інформацію західних спецслужб, які перехопили розмову росіян під час планових маневрів флоту РФ у Балтійському морі.

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За інформацією джерела видання, в радіоповідомленні росіяни говорили про ядерні удари по трьом цілям: Берліну, авіабазі США в Рамштайні та авіабазі Бюхель, де армія США зберігає ядерні бомби.

Експерти з безпеки по-різному оцінили отриману інформацію.

Частина вважає, що обговорення використання ядерної зброї є частиною військових навчань, що відбувається і під час маневрів НАТО. Подібні розмови не завжди становлять реальну небезпеку.

Інші експерти вважають, що росіяни могли знати, що їх прослуховують, тому навмисно назвали цілі, щоб залякати противників і посіяти страх на Заході.

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  • 29.10.2022 12:14
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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