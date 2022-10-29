Перед вторгненням в Україну російські військові обговорювали ядерні удари по Німеччині
Росіяни обговорювали три можливі цілі в Німеччині
За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну російські військові обговорювали сценарії можливого ядерного удару по Німеччині.
Про це повідомило Welt із посиланням на інформацію західних спецслужб, які перехопили розмову росіян під час планових маневрів флоту РФ у Балтійському морі.
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За інформацією джерела видання, в радіоповідомленні росіяни говорили про ядерні удари по трьом цілям: Берліну, авіабазі США в Рамштайні та авіабазі Бюхель, де армія США зберігає ядерні бомби.
Експерти з безпеки по-різному оцінили отриману інформацію.
Частина вважає, що обговорення використання ядерної зброї є частиною військових навчань, що відбувається і під час маневрів НАТО. Подібні розмови не завжди становлять реальну небезпеку.
Інші експерти вважають, що росіяни могли знати, що їх прослуховують, тому навмисно назвали цілі, щоб залякати противників і посіяти страх на Заході.
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- 29.10.2022 12:14
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