Окупанти підірвали мости на Луганщині, щоб уповільнити наступ ЗСУ

Окупанти підірвали мости на Луганщині, щоб уповільнити наступ ЗСУ
Російські війська у Луганській області підірвали міст через річку Красна поблизу селища Красноріченське на Луганщині, а також міст біля Креміної.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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«Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського», – написав він у Telegram.

Крім того, 29 жовтня окупанти підірвали ще один міст біля Кремінної.

За словами Гайдая, російське командування поставило задачу своїм військам зупинити просування ЗСУ, але погода налагоджується, тому «справи у захисників підуть швидше».

Вiн також додав, що окупанти системно атакують Білогорівку.

“Після щільних обстрілів, рашисти відправляють до взводу бійців на розвідку. Традиційно, ніхто не повертається. орки постійно втрачають «гарматне м‘ясо», яке кидають в населені пункти для визначення напрямку вогню та наявності українських захисників”, – зазначив голова ОВА.

Гайдай повідомив, що зараз тривають запеклі бої на Сватівському напрямку.

Він уточнив, що траса між Сватовим та Кремінною знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, тому росіяни не можуть швидко отримати підкріплення та нові боєкомплекти на цих ділянках фронту.

За словами Гайдая, навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – береги рік, дороги, мости.

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  • 30.10.2022 15:13
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