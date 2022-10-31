У Кремлі не знають, чи скасує Путін мобілізацію

У Кремлі не знають, чи скасує Путін мобілізацію

Песков не знає, що Путін думає з приводу мобілізації

Представник Кремля Дмитро Пєсков відмовився відповідати на запитання журналістів, чи варто чекати на президентський указ про закінчення мобілізації.

Про це повідомило російське агентство РИА Новости.

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«Ми проінформуємо вас додатково», – сказав Пєсков.

На уточнююче питання, чи може міноборони направити нові мобілізаційні завдання до регіонів, тобто відновити заклик щодо мобілізації, представник Кремля відповів: «У даному випадку була заява міністра оборони, потрібно на неї орієнтуватися».

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі з президентом Володимиром Путіним у п’ятницю сказав, що «відправлення громадян, покликаних з мобілізації, завершили сьогодні», «повідомлення громадян припинено», «додаткових завдань не планується».

Юристи звертали увагу на те, що ризик виявитися мобілізованим зберігається, поки Путін, який оголосив мобілізацій 21 вересня своїм указом, не підпише новий указ про її скасування.

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  • 31.10.2022 13:51
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