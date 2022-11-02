У трьох областях України застосували аварійні відключення світла

У трьох областях України застосували аварійні відключення світла
У трьох областях України погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми виявилося недостатньо- там запровадили аварійні відключення.

Про це повідомили в «Укренерго».

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За даними «Укренерго», мова йде про такі області:

  • Сумську,

  • Харківську,

  • Полтавську.

«Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено», – сказано в повідомленні.

Як повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, Полтавська область почала аварійні відключення.

«Через напружену ситуацію в енергосистемі «Укренерго» застосувало аварійні відключення в кількох областях України. Це стосується і Полтавщини. Як повідомили в «Полтаваобленерго», з 10:46 в області почалися аварійні відключення світла. Дія графіку погодинного відключення тимчасово припинена», – написав він.

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  • 02.11.2022 12:11
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