Пізно ввечері Дніпропетровщину атакували “Шахеди”
Українські захисники збивали дрони над Дніпром
Пізно ввечері 3 листопада, після 22:00, в Дніпропетровській області і в самому Дніпрі було чути звуки іранських безпілотників та работу ППО.
Про атаку дронів повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
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«Дістали росіяни та їхні «мопеди». Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів”, – написав він в Telegram.
Трохи згодом, за 25 хвилин, Лукашук знов повідомив:
«Будуть гарні новини. Деталі – вранці. Наші ППО – найкращі».
У місцевих пабликах з’явилося кілька відео знищення безпілотників українською ППО.
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- 04.11.2022 06:39
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