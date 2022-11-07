Кремль підготував методички про правильне висвітлення відступу з Херсона

Кремль підготував методички про правильне висвітлення відступу з Херсона

Пропагандистам ререкомендують говорити про

В адміністрації президента РФ підготували нові методички для російських пропагандистів із поясненням відступу окупантів із Херсона.

Про дві з них розповіла Медуза.

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В одному з документів зазначено, що херсонський напрямок «найскладніший для російської армії на поточному етапі спецоперації». Також пропонується наголошувати на тому, що Україні «життєво необхідно продемонструвати боєздатність своїх терористичних формувань, щоб просити нову допомогу Заходу».

“Київ не буде зважати на власні втрати — він готовий погробити десятки тисяч своїх і чужих заради нових траншів та постачання зброї. Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів та особового складу”, – сказано у методичці.

В якості ще однієї причини для можливого відступу з Херсона пропагандистам радять говорити, що Україна та країни НАТО «кинули всі сили» саме на цей напрямок фронту — і це загрожує «величезним кровопролиттям».

“Зеленський хоче влаштувати кровопролитне шоу на весь світ, представити ЗСУ страждальцями, вимагати нових грошей. Противник хоче, щоб Херсон став пасткою для Росії, полем битви із десятком тисяч жертв”, – написано у документі.

Також рекомендується згадати стару страшилку про нібито підготовку ЗСУ підриву Каховської ГЕС.

«У цьому випадку будуть затоплені населені пункти з мирними жителями, наші військові опиняться в казані і навіть не зможуть прийняти бій їх просто змиє», – повинні пояснювати громадянам пропагандисти.

Крім того, пропагандистам рекомендовано наголосити, що ведення міських боїв у Херсоні «недоцільне», бо «вони завжди найважчі та руйнівні», а ЗСУ «можуть просто зрівняти Херсон із землею».

У другій методичці, підготовленій у Кремлі, окремо рекомендується «звернути увагу» на виступ члена наукової ради при Раді безпеки РФ Анатолія Торкунова.

На зустрічі Путіна з істориками Торкунов згадав про Полтавську битву — і заявив, що до перемоги в ній Петро «відходив до Полтави» і саме відступ зрештою призвів до «перелому у війні».

Два джерела видання, близьких до Кремля, зазначають, що зараз російська влада вважає здачу Херсона «небажаним», але «імовірним» варіантом розвитку подій на фронті.

  • 15
  • 07.11.2022 16:52
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