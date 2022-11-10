Подоляк розповів про можливість переговорів із Росією

Подоляк назвав будь-які переговори з РФ

У Києві не вірять у готовність Кремля до реальних переговорів про мир.

Про це заявив Медузі радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Він назвав будь-які переговори до повного відведення військ «фіктивними».

«Спроба виторгувати фіктивні переговори для Росії, а насправді зафіксувати ультимативні вимоги – це або спосіб «зафіксувати» хоча б якісь територіальні придбання, або спосіб отримати на кілька місяців оперативну паузу, щоб провести перегрупування, відтренувати мобілізованих і продовжити атакувати наші території,» або відстрочити неминуче і відтягнути поразку у війні, намагаючись пограти у ті чи інші шантажі далі», – пояснив Подоляк.

За його словами, переговори можливі лише тоді, коли Росія піде з окупованих українських територій.

Радник голови ОП підтвердив позицію президента України Володимира Зеленського, який раніше вже заявляв, що переговори можливі у разі відновлення територіальної цілісності України та відшкодування Росією збитків, завданих внаслідок російської агресії.

Як повідомляли Vlasti, президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким зокрема унеможливлюється проведення переговорів із президентом Російської Федерації Путіним.

Адміністрація президента США Джо Байдена приватно попросила українського лідера Володимира Зеленського сигналізувати про відкритість до переговорів з Росією і відмовитися від своєї публічної відмови будь-що обговорювати з президентом РФ Володимиром Путіним.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи цілковито не відмовлялася від перемовин з Росією, але є певні умови.