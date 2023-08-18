Дрони замість бруківки: у Запорізькій міськраді закликали владу допомогти воїнам, а не закатувати гроші в асфальт

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Дрони замість бруківки: у Запорізькій міськраді закликали владу допомогти воїнам, а не закатувати гроші в асфальт
Влада Запоріжжя має бюджет не у бруківку закатувати, а купувати дрони військовим, які боронять місто від ворога.

Про це заявив депутат Запорізької міськради Михайло Прасол. Він подав проект рішення на розгляд сесії міськради «Про перерозподіл видатків бюджету».

Прасол закликав перерозподілити видатки бюджету шляхом зняття фінансування видатків за напрямками капітального та поточного ремонтів. Та направити вказані грошові кошти на закупівлю дронів з метою їх подальшої передачі військовим частинам, які здійснюють оборону Запорізької області

“Толя, агов! Будь людиною! Навіть Президент тобі сказав: «Бруківка почекає! Спочатку ПЕРЕМОГА!». Запоріжжя дуже близько до фронту, наше місто під обстрілами щодня! А те, що наразі чудить Толя з ремонтами доріг – то кричуща неповага до наших людей! Це шокує та обурює містян, бо ворог близько і атакує наше місто! Нам варто захищатися!”, – написав депутат у Facebook, звернувшись до секретаря міськради Анатолія Куртєва.

Прасол наголосив, що місцева влада має максимально підтримувати воїнів та надавати сприяння в забезпеченні всім необхідним.

“Тож маємо за бюджетні кошти закуповувати дрони(!), а не закатувати гроші в асфальт та бруківку. Пора навести порядок у Запоріжжі! Змусимо Толю докласти максимальних зусиль для допомоги нашим героям-військовим в наближенні перемоги”, – резюмував Прасол.


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  • 18.08.2023 15:05
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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