Какие будут цены на газ при нулевом транзите
Без транзита газа тарифы на газ в Украине могут подскочить почти до 11 тысяч за тысячу кубометров без НДС и услуг облгазов.
В случае прекращения транзита газа с 1 января 2020 года цены могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределение. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго со ссылкой на прогноз Нафтогаза.
«Если мы не получим договор на транспортировку газа, могут быть значительные колебания цены на рынке», – отметил министр энергетики Алексей Оржель.
В Минэнерго напоминают, что с 1 января потребители могут выбрать вариант фиксированной гарантированной цены газа, которая будет начисляться автоматически и составит 6600 грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки).
При этом уточняют, что в соответствии с действующими на ноябрь тарифами стоимость газа в квартал для конечного потребителя в среднем может составлять около 8000 грн за тысячу кубометров.
«Окончательная стоимость на газ будет корректироваться в зависимости от цены на распределение и транспортировку газа, которая различна в каждом регионе», – отмечают в Минэнерго.
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Гарантированная цена на газ, утвержденная Кабмином, будет действовать лишь до конца апреля.
НАК Нафтогаз Украины снизила цену природного газа для населения и других потребителей по специальным обязательствам (ПСО) в июне на 7,3% – до 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).
В целом за первый квартал 2018 года объемы прокачки газа упали