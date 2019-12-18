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Главная » Украина » Экономика
12:53 18 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Какие будут цены на газ при нулевом транзите

Без транзита газа тарифы на газ в Украине могут подскочить почти до 11 тысяч за тысячу кубометров без НДС и услуг облгазов.

В случае прекращения транзита газа с 1 января 2020 года цены могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределение. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго со ссылкой на прогноз Нафтогаза.

«Если мы не получим договор на транспортировку газа, могут быть значительные колебания цены на рынке», – отметил министр энергетики Алексей Оржель.

В Минэнерго напоминают, что с 1 января потребители могут выбрать вариант фиксированной гарантированной цены газа, которая будет начисляться автоматически и составит 6600 грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки).

При этом уточняют, что в соответствии с действующими на ноябрь тарифами стоимость газа в квартал для конечного потребителя в среднем может составлять около 8000 грн за тысячу кубометров.

«Окончательная стоимость на газ будет корректироваться в зависимости от цены на распределение и транспортировку газа, которая различна в каждом регионе», – отмечают в Минэнерго.

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Тэги: газ, тарифы, цены, транзит, транзит газа

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